Galatasaray Basketbol Takımı, Ertuğrul Erdoğan'a emanet – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Galatasaray Basketbol Takımı, 'a emanet

    Galatasaray Basketbol Takımı, <a href="/index/ertugrul-erdogan?id=fa6b1b81-a278-415f-9b49-f73900d57d14" class="" rel="tag">Ertuğrul Erdoğan</a>'a emanet

    , Başantrenör 'den boş alan koltuğu ile doldurdu.

    , Başantrenör 'den boş alan koltuğu ile doldurdu.

    öncesinde Başantrenör ile yolları ayıran , yeni antrenörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, takımın başına 'ı getirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. 18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır. Ertuğrul Erdoğan'a Galatasaray'a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz" denildi.
    1. 26.7.2018 20:26
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