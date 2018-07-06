Kevin Grosskreutz Almanya 3. Lig'e transfer oldu
Bir dönem Galatasaray tarafından transfer edilen ve sarı kırmızılı ekipte hiçbir resmi maçta forma giymeden kendi talebi üzerine Almanya ekibi VfB Stuttgart'a transfer olan Kevin Grosskreutz, Almanya 3. Futbol Ligi ekibi KFC Uerdingen ile anlaştı.
2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Kevin Grosskreutz (29), 3. lig ekibine transfer oldu.
Bir dönem Galatasaray'ın da formasını yiyen Alman oyuncu futbol yaşamına, Almanya 3. Ligi'nde devam edecek.
En son SV Darmstadt 98'de forma giyen ve bu kulüple sezon sonu itibariyle yolları ayrılan 29 yaşındaki Kevin Grosskreutz'un, sezon sonu 3. Lig'e yükselen KFC Uerdingen ile anlaştığı belirtildi.
KFC Uerdingen Kulübü de internet sitesinden "Kevin geliyor" başlığı ile verdiği bir haberle, transferi doğruladı. Kevin Grosskreutz ile KFC Uerdingen ekibi arasında üç yıllık mukavele üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Kevin Groskreutz sırasıyla, Borussia Dortmund, VFB Stuttgart, Galatasaray ve SV Darmstadt 98'de forma giydi.
- 6.7.2018 08:44
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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