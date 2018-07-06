Kevin Grosskreutz Almanya 3. Lig'e transfer oldu – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    3. Lig'e oldu

    Kevin Grosskreutz Almanya 3. Lig'e transfer oldu

    Bir dönem tarafından edilen ve sarı kırmızılı ekipte hiçbir resmi maçta forma giymeden kendi talebi üzerine ekibi VfB Stuttgart'a transfer olan , Almanya 3. Ligi ekibi Uerdingen ile anlaştı.

    2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan (29), 3. lig ekibine oldu.

    Bir dönem 'ın da formasını yiyen Alman oyuncu yaşamına, Almanya 3. Ligi'nde devam edecek.

    En son SV Darmstadt 98'de forma giyen ve bu kulüple sezon sonu itibariyle yolları ayrılan 29 yaşındaki Kevin Grosskreutz'un, sezon sonu 3. Lig'e yükselen Uerdingen ile anlaştığı belirtildi.

    KFC Uerdingen Kulübü de internet sitesinden "Kevin geliyor" başlığı ile verdiği bir haberle, transferi doğruladı. Kevin Grosskreutz ile KFC Uerdingen ekibi arasında üç yıllık mukavele üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Kevin Groskreutz sırasıyla, , VFB Stuttgart, Galatasaray ve SV Darmstadt 98'de forma giydi.


    1. 6.7.2018 08:44
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