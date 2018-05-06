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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    : Kimse boşuna heveslenmesin!

    <a href="/index/umit-davala?id=eb0240e6-f60b-45f6-bfd2-8c150eda65c9" class="" rel="tag">Ümit Davala</a>: Kimse boşuna heveslenmesin!

    , Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik virajı kazasız dönerken maçtan sonra teknik direktör ve ekibinden hakemlere tepki vardı. yardımcı antrenörü , sosyal medyadan paylaştığı mesajla taraftarları coşturdu

    'in 32.haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek son 2 haftaya büyük avantajla girdi.

    Sarı-kırmızılı takımda 'in yardımcılığını yapan isimlerden biri olan , Akhisarspor maçının ardından çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

    , kendisine ait hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse boşa heveslenmesin.. Oyuna gelmeyiz. Sadece işimize bakarız" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu paylaşım, taraftarlarınca büyük beğeni topladı.

    1. 6.5.2018 23:06
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