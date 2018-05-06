Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek son 2 haftaya büyük avantajla girdi.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan isimlerden biri olan Ümit Davala, Akhisarspor maçının ardından çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ümit Davala, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse boşa heveslenmesin.. Oyuna gelmeyiz. Sadece işimize bakarız" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarınca büyük beğeni topladı.



