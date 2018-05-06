Ümit Davala: Kimse boşuna heveslenmesin!
Galatasaray, Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik virajı kazasız dönerken maçtan sonra teknik direktör Fatih Terim ve ekibinden hakemlere tepki vardı. Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala, sosyal medyadan paylaştığı mesajla taraftarları coşturdu
Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek son 2 haftaya büyük avantajla girdi.
Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan isimlerden biri olan Ümit Davala, Akhisarspor maçının ardından çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Ümit Davala, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse boşa heveslenmesin.. Oyuna gelmeyiz. Sadece işimize bakarız" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarınca büyük beğeni topladı.
- 6.5.2018 23:06
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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