Derbi öncesi Belhanda ve Feghouli döküldü! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Derbi öncesi ve Feghouli döküldü!

    Derbi öncesi Belhanda ve Feghouli döküldü!

    Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek haftayı lider kapatan Galatasaray'da uzun bir sürenin ardından alınan deplasman galibiyeti yüzleri güldürdü ama Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yine beklentilerin altında kaldı.

    1. 25.4.2018
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