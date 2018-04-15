Aslan’a rakip oldular – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Aslan’a rakip oldular

    Aslan’a rakip oldular
    Bugünkü maçta forması giyen birçok futbolcu eski takımı 'a karşı oynayacak. Başakşehir'de daha önce sarıkırmızılılarda forma giymiş 5 futbolcu bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde 'nın yanı sıra Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Chedjou ve Emre Belözoğlu eski ekibine karşı mücadele edecek.

    Galatasaray'da 6 sezon forma giyen Arda 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu yaşamıştı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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