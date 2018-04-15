Aslan’a rakip oldular
Bugünkü maçta Başakşehir forması giyen birçok futbolcu eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacak. Başakşehir'de daha önce sarıkırmızılılarda forma giymiş 5 futbolcu bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Arda'nın yanı sıra Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Chedjou ve Emre Belözoğlu eski ekibine karşı mücadele edecek.
Galatasaray'da 6 sezon forma giyen Arda 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Galatasaray'da 6 sezon forma giyen Arda 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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