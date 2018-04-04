66 milyonluk çılgın proje – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    66 milyonluk çılgın proje

    66 milyonluk çılgın proje

    TT Stadı’nın çatısına solar panel yaptıracak olan ehm tasarruf edecek hem de elektrik satacak. Uzun vadeli gelirin 66 milyon liraya ulaşması bekleniyor

    Kulübü ekonomik sıkıntıdan kurtaracak yollar arayan Galatasaray'ın som projesi büyük ses getirecek. TT Stadı'nın çatısına 2.4 MWp gücünde güneş panelleri yerleştirilecek olan yönetim, bu sistemle yıllık 2.8 GWh miktarı üretecek.

    Kulübün yıllık tükettiği miktarı ise 0.8GWh... Geriye kalan 2GWh'lık enerjiden yıllık 1 milyon lira gelir sağlanacak. Enerji kaynakları yönetmeliğine göre protokol kapsamında tek seferde minimum 30, maksimum 49 yıl olmak üzere devlet tarafından 'satın alma garantisi' veriliyor. Yıllık 1.2 milyon lira enerji bedeli ödeyen Galatasaray böylece 30 yılda 66 milyon liralık bir gelir elde etmiş olacak.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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