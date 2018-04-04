66 milyonluk çılgın proje
TT Stadı’nın çatısına solar panel yaptıracak olan Galatasaray ehm tasarruf edecek hem de elektrik satacak. Uzun vadeli gelirin 66 milyon liraya ulaşması bekleniyor
Kulübün yıllık tükettiği enerji miktarı ise 0.8GWh... Geriye kalan 2GWh'lık enerjiden yıllık 1 milyon lira gelir sağlanacak. Enerji kaynakları yönetmeliğine göre protokol kapsamında tek seferde minimum 30, maksimum 49 yıl olmak üzere devlet tarafından 'satın alma garantisi' veriliyor. Yıllık 1.2 milyon lira enerji bedeli ödeyen Galatasaray böylece 30 yılda 66 milyon liralık bir gelir elde etmiş olacak.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
66 milyonluk çılgın proje haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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