Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
G.Saray'ın kimseye satamadığı Tarık Çamdal, oynamadan garanti parasını almayı sürdürüyor.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:46
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Emre Akbaba harekatı
Toplam 3
Yorum
elevli sayın emre akbaba sana birçift sözüm var para kazanmak istiyorsan fb imza atabilirsin tıpkı ozan tufangibi kariyerim diyorsan diğer teklifle
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Cenk Tosun için Klaassen’e hayır
Toplam 1
Yorum
Ne gerek var ? Bizde Oguzhan var Necip var 35 yasinda kosamayan Atiba, 34 yasinda yarim boylu Medel var. 3 maçin 1ini oynayan Tolgay, kosmayan Talisca var!
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 11
Yorum
yapma yaw bjk şampiyonlar liginde mi oynayacakmış? yaw sen önce ilk ikiye gir de sonra bakarsın robene taliscaya!!!
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