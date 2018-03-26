G.Saray'da mesai sürdü
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda ve sahada iki ayrı çalışma yaptıkları belirtildi.
Salonda bireysel program dahilinde çalışan oyuncuların, sahada ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.
Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Selçuk İnan'ın, yapılan kontroller sonrası günü tedaviyle geçirdiği ifade edildi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:00
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"Benim bambaşka hayallerim var"
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Yorum
akide evet başkana kibarca git demek uygundur ancak aykut için çok daha anlamlı şeyler söylenebilir
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Mustafa ve Kamil sevinci
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TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 12
Yorum
Yorumcu İkinci Van Persie Vakası olur. Fenerbahçe bu yaşlı futbolcu sevdasından vazgeçmeli. Transfer politikası forma ssatışından maç kazanmaya oda
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