G.Saray'da mesai sürdü – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    G.Saray'da mesai sürdü

    G.Saray'da mesai sürdü

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda ve sahada iki ayrı çalışma yaptıkları belirtildi.

    Salonda bireysel program dahilinde çalışan oyuncuların, sahada ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

    Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan 'ın, yapılan kontroller sonrası günü tedaviyle geçirdiği ifade edildi.

    , yarın yapacağı idmanla karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:00
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