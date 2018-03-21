Galatasaray'ın Kemerburgaz'a taşınması rötar yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in, teknik direktör Terim'e futbol takımının Florya'da 2 yıl daha kalacağı ve en erken 2019-20 sezonunun ardından Kemerburgaz'a taşınacağı bilgisini verdi.



TARAFTAR KULÜBE 1 MİLYON LİRA BIRAKTI

Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla buluşan Galatasaray ciddi bir geliri kasasına koydu. Antrenmanı 27 bin 681 kişi takip ederken GS STORE'un 1.2 milyon TL ciro elde ettiği belirtildi