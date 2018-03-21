2 yıl daha Florya’da – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    2 yıl daha ’da

    2 yıl daha <a href="/index/florya?id=858794a6-91fc-464e-a67d-d90d2bf53767" class="" rel="tag">Florya</a>’da

    'ın Kemerburgaz'a taşınması rötar yaptı.

    'ın Kemerburgaz'a taşınması rötar yaptı. Başkan 'in, teknik direktör Terim'e futbol takımının 'da 2 yıl daha kalacağı ve en erken 2019-20 sezonunun ardından Kemerburgaz'a taşınacağı bilgisini verdi.

    TARAFTAR KULÜBE 1 MİLYON LİRA BIRAKTI
    Fenerbahçe derbisi öncesi Stadı'nda taraftarıyla buluşan ciddi bir geliri kasasına koydu. Antrenmanı 27 bin 681 kişi takip ederken GS STORE'un 1.2 milyon TL ciro elde ettiği belirtildi

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:11
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