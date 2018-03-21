2 yıl daha Florya’da
Galatasaray'ın Kemerburgaz'a taşınması rötar yaptı.
Galatasaray'ın Kemerburgaz'a taşınması rötar yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in, teknik direktör Terim'e futbol takımının Florya'da 2 yıl daha kalacağı ve en erken 2019-20 sezonunun ardından Kemerburgaz'a taşınacağı bilgisini verdi.
TARAFTAR KULÜBE 1 MİLYON LİRA BIRAKTI
Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla buluşan Galatasaray ciddi bir geliri kasasına koydu. Antrenmanı 27 bin 681 kişi takip ederken GS STORE'un 1.2 milyon TL ciro elde ettiği belirtildi
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:11
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
2 yıl daha Florya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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