Komutana forma – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Komutana forma

    Komutana forma
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i ziyaret etti. Başkan yardımcısı Dinç Üner ile Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ziyarette, Orgeneral Musa Avsever'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma takdim edildi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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