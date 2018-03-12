Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Serkan Kırıntılı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:20
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