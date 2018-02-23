Konyaspor'a Akhisar darbesi

15'inci dakikada Akhisapor golü buldu. Akhisaspor atağında Ömer'in sağ kanattan ortaladığı topu Seleznov kaleye gönderdi: 1-0.

18'inci dakikada Akhisarsporlu Muğdat'ın verdiği pası ceza sahası içerisinde yakalayan Larsson'un kaleye çektiği şut üst direkten auta çıktı.

27'nci dakikada Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan verdiği pasla buluşan Milosevic'in kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

59'uncu dakikada Konyaspor'un kornerini kullanan Bourabia'nın kale içine gönderdiği topa yükselen kaleci Lokac topu geri gönderdi. Geri gelen topla buluşan Konyasporlu Ömer Ali'nin kaleye gönderdiği top az farkla üst direkten auta çıktı.

68'inci dakikada Akhisarpor'un ikinci golü geldi. Akhisarpor atağında Muğdat'ın kale önünde verdiği pasla buluşan Selenznov'un sağdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0.

73'üncü dakikada Konyaspor'un kalesi önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Muğdat'ın kaleye gönderdiği top kaleci Serkan'da kaldı.

76'ncı dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Samuel Etoo'nun direkt kaleye gönderdiği top az farkla üst direkten auta çıktı.

88'inci dakikada Akhisapspor golleri üçledi. Konyaspor'un kale önünde yaşanan karambolde fırsat bulan Serginho sert vuruşla ağlarlı havalandırdı: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Teleset Mobilya Akhisarpor, Atiker Konyaspor 3-0 mağlup etti.



STAT: Akhisar

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Savranlar (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xx), Mustafa (xxx), Caner (xx), Ömer (xxx), Muğdat (xx) (Dk. 79 Serginho xx), Sissoko (xxx) , Soner (xx) (Dk. 89 Bilal), Eray (xx), Larsson (xxx), Seleznyov (xxxx) (Dk. 86 Henrique x)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (x) - Ali Turan (x), Moke (xx), Skubic (x), Ali Çamdalı (xx), Bourabia (x), Milosevıc (xx) (Dk. 61 Volkan x), Ömer Ali (xx), Hadziahmetovic (x) (Dk. 46 Fofana x), Etoo (x) (Dk. 80 Orkan x), Jahovic (x)

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 68 Seleznyov, Dk. 88 Serginho (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Sissoko, Ömer, Seleznyov (T.M Akhisarspor), Eto'o, Skubic (Atiker Konyaspor)