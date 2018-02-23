Konyaspor'a Akhisar darbesi
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazanıp tırmanışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor engelini evinde çok rahat aştı: 3-0. Maçın 15'inci dakikasında Seleznyov'un golüyle perdeyi açan yeşil-siyahlılar 68'de yine Ukraynalı golcüsüyle rahatladı. Maçta son sözü 88'de Serginho söyledi. Akhisarspor sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürdü. İkinci yarıya iddialı giren Konyaspor ise alt sıralardan kurtulamadı.
15'inci dakikada Akhisapor golü buldu. Akhisaspor atağında Ömer'in sağ kanattan ortaladığı topu Seleznov kaleye gönderdi: 1-0.
18'inci dakikada Akhisarsporlu Muğdat'ın verdiği pası ceza sahası içerisinde yakalayan Larsson'un kaleye çektiği şut üst direkten auta çıktı.
27'nci dakikada Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan verdiği pasla buluşan Milosevic'in kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.
59'uncu dakikada Konyaspor'un kornerini kullanan Bourabia'nın kale içine gönderdiği topa yükselen kaleci Lokac topu geri gönderdi. Geri gelen topla buluşan Konyasporlu Ömer Ali'nin kaleye gönderdiği top az farkla üst direkten auta çıktı.
68'inci dakikada Akhisarpor'un ikinci golü geldi. Akhisarpor atağında Muğdat'ın kale önünde verdiği pasla buluşan Selenznov'un sağdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0.
73'üncü dakikada Konyaspor'un kalesi önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Muğdat'ın kaleye gönderdiği top kaleci Serkan'da kaldı.
76'ncı dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Samuel Etoo'nun direkt kaleye gönderdiği top az farkla üst direkten auta çıktı.
88'inci dakikada Akhisapspor golleri üçledi. Konyaspor'un kale önünde yaşanan karambolde fırsat bulan Serginho sert vuruşla ağlarlı havalandırdı: 3-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Teleset Mobilya Akhisarpor, Atiker Konyaspor 3-0 mağlup etti.
STAT: Akhisar
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Savranlar (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xx), Mustafa (xxx), Caner (xx), Ömer (xxx), Muğdat (xx) (Dk. 79 Serginho xx), Sissoko (xxx) , Soner (xx) (Dk. 89 Bilal), Eray (xx), Larsson (xxx), Seleznyov (xxxx) (Dk. 86 Henrique x)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (x) - Ali Turan (x), Moke (xx), Skubic (x), Ali Çamdalı (xx), Bourabia (x), Milosevıc (xx) (Dk. 61 Volkan x), Ömer Ali (xx), Hadziahmetovic (x) (Dk. 46 Fofana x), Etoo (x) (Dk. 80 Orkan x), Jahovic (x)
GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 68 Seleznyov, Dk. 88 Serginho (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Sissoko, Ömer, Seleznyov (T.M Akhisarspor), Eto'o, Skubic (Atiker Konyaspor)
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:23
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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