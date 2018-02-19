CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    “İddialara cevap gibi görüntü”

    “İddialara cevap gibi görüntü”

    ile 'in arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü. Albayrak, takım otobüsünde Terim ile yan yana oturarak stada geldi.

    'ib başkan olmasının ardından , Sportif A.Ş. yöneticisi olarak 'a geri döndü. Daha önce Albayrak yöneticilik yaptığı bir dönemde ile yakın ilişki içerisinde çalışmıştı. Ancak bu kez ikili arasının kötü olduğu iddaları ortaya atıldı. Özellikle geçtiğimiz haftaki maçından sonra Terim'in Albayrak'ın elini gönülsüz bir şekilde sıktığı iddia edildi. Dün bu söylentilere son verecek bir görüntü objektiflere yansıdı. , Takım otobüsüyle Kasımpaşa Stadı'na geldi. Albayrak'ın teknik direktör ile yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. İkilinin son derece neşeli oldu gözlendi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “İddialara cevap gibi görüntü” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN