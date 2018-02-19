“İddialara cevap gibi görüntü”
Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü. Albayrak, takım otobüsünde Terim ile yan yana oturarak stada geldi.
Mustafa Cengiz'ib başkan olmasının ardından Abdurrahim Albayrak, Sportif A.Ş. yöneticisi olarak Galatasaray'a geri döndü. Daha önce Albayrak yöneticilik yaptığı bir dönemde Fatih Terim ile yakın ilişki içerisinde çalışmıştı. Ancak bu kez ikili arasının kötü olduğu iddaları ortaya atıldı. Özellikle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor maçından sonra Terim'in Albayrak'ın elini gönülsüz bir şekilde sıktığı iddia edildi. Dün bu söylentilere son verecek bir görüntü objektiflere yansıdı. Abdurrahim Albayrak, Takım otobüsüyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi. Albayrak'ın teknik direktör Fatih Terim ile yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. İkilinin son derece neşeli oldu gözlendi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:59
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Galatasaray'ın penaltı isyanı
Toplam 20
Yorum
GS geçen sene penaltılarla ve tarafınıza verilmeyen onlarla kırmızı kart ile şampiyon oldunuz.
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Josef kilidi
Toplam 1
Yorum
mrt son vuruşu olsa şuan real madrid barcelona gibi takımlarda oynardı ! Savunması mükemmel ama hucüm sıfır :))
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Galatasaray'dan göndermeli tweet
Toplam 10
Yorum
drogba Bu hakemide hiç sevmiyorum,Maç içinde Serdar bir mimiği var; sende kimsin len,ne diyorsun şeklindeydi.Bizi sevmiyor ;) İstemiyoruz maçlarımı
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