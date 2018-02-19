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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    G.Saray ilk transferini yaptı

    G.Saray ilk transferini yaptı

    Kasımpaşa mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray, yeni sezon için şimdiden çalışmalara başladı. Aslan transfer rotasını belirledi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:24
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