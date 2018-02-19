G.Saraylıları çıldırtan istatistikler!
Dün akşam Kasımpaşa deplasmanında öne geçmesine rağmen kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Hakem Halis Özkahya'nın verdiği penaltı ise sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun tepki aldı.
Hakem Halis Özkahya'nın ilk yarının uzatma dakikalarında çaldığı penaltı Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlarının tepkisini çekti. 45+1'de ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Mensah arasında yaşanan mücadele esnasında Mensah yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre itirazda bulundu. Serdar Aziz topa hamle yaptığını söylese de Özkahya itirazda bulunan Galatasaraylı futbolcuların uzaklaşmasını istedi ve Diagne penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı. Bu golle maça ortak olan Kasımpaşa, Galatasaray'ın galibiyet golü için bastırdığı anlarda bir gol daha buldu ve mücadeleyi kazandı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:01
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
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