G.Saraylıları çıldırtan istatistikler!

Dün akşam Kasımpaşa deplasmanında öne geçmesine rağmen kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Hakem Halis Özkahya'nın verdiği penaltı ise sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun tepki aldı.

Hakem Halis Özkahya'nın ilk yarının uzatma dakikalarında çaldığı penaltı Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlarının tepkisini çekti. 45+1'de ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Mensah arasında yaşanan mücadele esnasında Mensah yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre itirazda bulundu. Serdar Aziz topa hamle yaptığını söylese de Özkahya itirazda bulunan Galatasaraylı futbolcuların uzaklaşmasını istedi ve Diagne penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı. Bu golle maça ortak olan Kasımpaşa, Galatasaray'ın galibiyet golü için bastırdığı anlarda bir gol daha buldu ve mücadeleyi kazandı.