Ndiaye'den flaş sözler: "Taraftar bilmiyor ama..."
Devre arası transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılan Ndiaye, transfer süreciyle ilgili konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:46
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
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