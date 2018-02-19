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    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ndiaye'den flaş sözler: "Taraftar bilmiyor ama..."

    Ndiaye'den flaş sözler: "Taraftar bilmiyor ama..."

    Devre arası transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılan Ndiaye, transfer süreciyle ilgili konuştu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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