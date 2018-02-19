G.Saray'ın 6 mağlubiyetli şampiyonluğu yok

Kasımpaşa karşısında bu sezon ligde 6. kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi. Süper Lig'de 20 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunan Galatasaray, bu şampiyonluklarında en fazla 5 kez rakiplerine mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şampiyon olduğu sezonların 6'sında beşer, 5'inde dörder, 4'ünde üçer, 4'ünde ikişer ve birinde ise bir kez mağlubiyet yaşadı.



MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında gördü. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 11 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarını kaybetti.

TRABZONSPOR 7, FENERBAHÇE 6 MAĞLUBİYETLE ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig'de en fazla mağlubiyetle şampiyonluk yaşayan takım Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili takım, 1980-1981 sezonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe ise 2000-2001, 2004-2005 ve 2013-2014 sezonlarında altışar mağlubiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

LİG ŞAMPİYONLARI

Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde geride kalan 59 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:

Sezon Şampiyon O G B M A Y P 1959 Fenerbahçe - - - - - - - 1959-60 Beşiktaş 38 29 7 2 68 15 65 1960-61 Fenerbahçe 38 26 9 3 81 29 61 1961-62 Galatasaray 38 23 11 4 52 18 57 1962-63 Galatasaray 22 14 7 1 54 14 35 1963-64 Fenerbahçe 34 21 11 2 55 14 53 1964-65 Fenerbahçe 30 18 11 1 52 13 47 1965-66 Beşiktaş 30 20 8 2 52 16 48 1966-67 Beşiktaş 32 16 13 3 44 15 45 1967-68 Fenerbahçe 32 19 11 2 38 12 49 1968-69 Galatasaray 30 19 8 3 49 14 46 1969-70 Fenerbahçe 30 17 10 3 31 6 44 1970-71 Galatasaray 30 17 8 5 51 18 42 1971-72 Galatasaray 30 17 8 5 34 14 42 1972-73 Galatasaray 30 19 9 2 47 12 47 1973-74 Fenerbahçe 30 15 13 2 39 15 43 1974-75 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43 1975-76 Trabzonspor 30 17 9 4 36 14 43 1976-77 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 43 1977-78 Fenerbahçe 30 17 8 5 48 24 42 1978-79 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 42 1979-80 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39 1980-81 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 39 1981-82 Beşiktaş 30 14 16 2 38 17 44 1982-83 Fenerbahçe 34 18 13 3 43 20 49 1983-84 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 50 1984-85 Fenerbahçe 34 18 14 2 65 25 50 1985-86 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 56 1986-87 Galatasaray 36 23 8 5 55 24 54 1987-88 Galatasaray 38 27 9 2 86 35 90 1988-89 Fenerbahçe 36 29 6 1 103 27 93 1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75 1990-91 Beşiktaş 30 20 9 1 63 24 69 1991-92 Beşiktaş 30 23 7 0 58 20 76 1992-93 Galatasaray 30 20 6 4 74 21 66 1993-94 Galatasaray 30 22 4 4 67 28 70 1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79 1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84 1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82 1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75 1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78 1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79 2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76 2001-02 Galatasaray 34 24 6 4 75 31 78 2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85 2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76 2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80 2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83 2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70 2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79 2008-09 Beşiktaş 34 21 8 5 60 30 71 2009-10 Bursaspor 34 23 6 5 65 26 75 2010-11 Fenerbahçe 34 26 4 4 84 34 82 2011-12 Galatasaray 40 25 11 4 78 30 86 2012-13 Galatasaray 34 21 8 5 66 35 71 2013-14 Fenerbahçe 34 23 5 6 74 33 74 2014-15 Galatasaray 34 24 5 5 60 35 77 2015-16 Beşiktaş 34 25 4 5 75 35 79 2016-17 Beşiktaş 34 23 8 3 73 30 77

Notlar: 1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, haberde değerlendirmeye alınmamıştır.

2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.