G.Saray'ın 6 mağlubiyetli şampiyonluğu yok
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Kasımpaşa karşısında bu sezon ligde 6. kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi. Süper Lig'de 20 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunan Galatasaray, bu şampiyonluklarında en fazla 5 kez rakiplerine mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şampiyon olduğu sezonların 6'sında beşer, 5'inde dörder, 4'ünde üçer, 4'ünde ikişer ve birinde ise bir kez mağlubiyet yaşadı.
MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında gördü. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 11 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarını kaybetti.
TRABZONSPOR 7, FENERBAHÇE 6 MAĞLUBİYETLE ŞAMPİYON OLDU
Süper Lig'de en fazla mağlubiyetle şampiyonluk yaşayan takım Trabzonspor oldu.
Bordo-mavili takım, 1980-1981 sezonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Fenerbahçe ise 2000-2001, 2004-2005 ve 2013-2014 sezonlarında altışar mağlubiyetle şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.
LİG ŞAMPİYONLARI
Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde geride kalan 59 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1959
|Fenerbahçe
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1959-60
|Beşiktaş
|38
|29
|7
|2
|68
|15
|65
|1960-61
|Fenerbahçe
|38
|26
|9
|3
|81
|29
|61
|1961-62
|Galatasaray
|38
|23
|11
|4
|52
|18
|57
|1962-63
|Galatasaray
|22
|14
|7
|1
|54
|14
|35
|1963-64
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|55
|14
|53
|1964-65
|Fenerbahçe
|30
|18
|11
|1
|52
|13
|47
|1965-66
|Beşiktaş
|30
|20
|8
|2
|52
|16
|48
|1966-67
|Beşiktaş
|32
|16
|13
|3
|44
|15
|45
|1967-68
|Fenerbahçe
|32
|19
|11
|2
|38
|12
|49
|1968-69
|Galatasaray
|30
|19
|8
|3
|49
|14
|46
|1969-70
|Fenerbahçe
|30
|17
|10
|3
|31
|6
|44
|1970-71
|Galatasaray
|30
|17
|8
|5
|51
|18
|42
|1971-72
|Galatasaray
|30
|17
|8
|5
|34
|14
|42
|1972-73
|Galatasaray
|30
|19
|9
|2
|47
|12
|47
|1973-74
|Fenerbahçe
|30
|15
|13
|2
|39
|15
|43
|1974-75
|Fenerbahçe
|30
|15
|13
|2
|43
|18
|43
|1975-76
|Trabzonspor
|30
|17
|9
|4
|36
|14
|43
|1976-77
|Trabzonspor
|30
|18
|7
|5
|41
|12
|43
|1977-78
|Fenerbahçe
|30
|17
|8
|5
|48
|24
|42
|1978-79
|Trabzonspor
|30
|13
|16
|1
|34
|7
|42
|1979-80
|Trabzonspor
|30
|12
|15
|3
|25
|11
|39
|1980-81
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|41
|21
|39
|1981-82
|Beşiktaş
|30
|14
|16
|2
|38
|17
|44
|1982-83
|Fenerbahçe
|34
|18
|13
|3
|43
|20
|49
|1983-84
|Trabzonspor
|34
|18
|14
|2
|43
|14
|50
|1984-85
|Fenerbahçe
|34
|18
|14
|2
|65
|25
|50
|1985-86
|Beşiktaş
|36
|22
|12
|2
|65
|21
|56
|1986-87
|Galatasaray
|36
|23
|8
|5
|55
|24
|54
|1987-88
|Galatasaray
|38
|27
|9
|2
|86
|35
|90
|1988-89
|Fenerbahçe
|36
|29
|6
|1
|103
|27
|93
|1989-90
|Beşiktaş
|34
|23
|6
|5
|77
|20
|75
|1990-91
|Beşiktaş
|30
|20
|9
|1
|63
|24
|69
|1991-92
|Beşiktaş
|30
|23
|7
|0
|58
|20
|76
|1992-93
|Galatasaray
|30
|20
|6
|4
|74
|21
|66
|1993-94
|Galatasaray
|30
|22
|4
|4
|67
|28
|70
|1994-95
|Beşiktaş
|34
|24
|7
|3
|80
|26
|79
|1995-96
|Fenerbahçe
|34
|26
|6
|2
|68
|19
|84
|1996-97
|Galatasaray
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-98
|Galatasaray
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-99
|Galatasaray
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-00
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2000-01
|Fenerbahçe
|34
|24
|4
|6
|82
|39
|76
|2001-02
|Galatasaray
|34
|24
|6
|4
|75
|31
|78
|2002-03
|Beşiktaş
|34
|26
|7
|1
|63
|21
|85
|2003-04
|Fenerbahçe
|34
|23
|7
|4
|82
|41
|76
|2004-05
|Fenerbahçe
|34
|26
|2
|6
|77
|24
|80
|2005-06
|Galatasaray
|34
|26
|5
|3
|82
|34
|83
|2006-07
|Fenerbahçe
|34
|20
|10
|4
|65
|31
|70
|2007-08
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|64
|23
|79
|2008-09
|Beşiktaş
|34
|21
|8
|5
|60
|30
|71
|2009-10
|Bursaspor
|34
|23
|6
|5
|65
|26
|75
|2010-11
|Fenerbahçe
|34
|26
|4
|4
|84
|34
|82
|2011-12
|Galatasaray
|40
|25
|11
|4
|78
|30
|86
|2012-13
|Galatasaray
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-14
|Fenerbahçe
|34
|23
|5
|6
|74
|33
|74
|2014-15
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|60
|35
|77
|2015-16
|Beşiktaş
|34
|25
|4
|5
|75
|35
|79
|2016-17
|Beşiktaş
|34
|23
|8
|3
|73
|30
|77
Notlar: 1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, haberde değerlendirmeye alınmamıştır.
2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:05
-
Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
-
Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
-
'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
G.Saray'ın 6 mağlubiyetli şampiyonluğu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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