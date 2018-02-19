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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Son iki sezonun lideri Başakşehir

    Son iki sezonun lideri Başakşehir

    'de 'ın mağlup olmasıyla yeniden liderliğe yükselen , son 2 sezonda en fazla zirvede kalan takım unvanını da sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli ekip, "Üç büyükler" olarak adlandırılan , ve 'den daha uzun süre zirvedeki yerini korumayı başardı.

    Son 2 sezonda , 22 lig haftasında zirvede yer alırken, Beşiktaş 18, Galatasaray ise 16 hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Bu süreçte Fenerbahçe ise hiçbir hafta liderliğe çıkamadı.

    EN UZUN SÜRE LİDER VE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM
    'nın ekibi, son iki sezonda 22 hafta ile en uzun süre zirvede kalan takım oldu. Geçtiğimiz sezon 15, bu sezon da 7 hafta zirvede kalan turuncu-lacivertliler, bu unvanının yanında, bu süreçte en çok puan toplayan ve en az gol yiyen takım olmayı da başardı.

    Medipol Başakşehir, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 119 puan topladı. ekibi, rakip fileleri 104 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.

    BEŞİKTAŞ 18 HAFTA ZİRVEDE
    Siyah-beyazlılar ise son iki sezonda 18 hafta zirvede kaldı. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon 18 hafta zirvede kalırken, bu sezon ise şu ana kadar liderliği göremedi.

    'in ekibi, bu süreçte 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 6 yenilgi ile 118 puan topladı.

    Beşiktaş, attığı gol sayısı ile bu süreçte en fazla gol atan takım oldu. Siyah-beyazlılar 114 gol atarken, 51 gole engel olamadı.

    GALATASARAY 16 HAFTA ZİRVEYİ GÖRDÜ
    Bu hafta liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, son iki sezonda toplam 16 hafta zirvede yer aldı.

    Geçtiğimiz sezon yalnızca 2. haftada liderliği gören sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da 15 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

    Galatasaray bu süreçte 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 108 puan topladı. Rakip fileleri 112 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 67 gol gördü.

    FENERBAHÇE 77 LİG HAFTASI ZİRVEYİ GÖREMEDi
    yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise son iki sezonda liderlik koltuğuna oturamadı.

    Lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasını zirvede geçirdi. 14. haftada liderliği Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, 5 Aralık 2015'ten bu yana zirveden uzak kaldı.

    SON İKİ SEZONDA LİDERLİK SAYILARI
    'de son iki sezonda takımların zirvede kaldığı hafta sayıları şöyle:

    Takım adı Lider kaldığı hafta Topladığı puan Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı gol Yediği gol
    Medipol Başakşehir 22 119 35 14 7 104 49
    Beşiktaş 18 118 34 16 6 114 51
    Galatasaray 16 108 34 6 16 112 67
    Fenerbahçe - 108 30 18 8 104 56

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:59
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