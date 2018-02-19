CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'nın golünde büyük hata!

    Kasımpaşa'nın golünde büyük hata!

    Dün akşam oynanan ve 'ın 2-1'lik skorla kaybettiği deplasmanında stat görevlileri ev sahibi ekibin ikinci golünden sonra büyük bir hata yaparak skoru Galatasaray lehine yazdı.

    'in 22. haftasında , deplasmanına konuk olurken sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede 80. dakikada Kasımpaşa adına Koita 2. golü attı ve ev sahibi ekibi öne geçirerek büyük sevinç yaşadı.



    Gol sevinci için kulübeye koşan Koita'nın sevincini çeken beIN Sports kameraları, stadın skor tabelasında yapılan büyük hatayı da yakaladı.

    Koita'nın attığı golü Galatasaray lehine yazan stat görevlileri skoru 1-2 Galatasaray üstünlüğü şeklinde yansıttı. Maç anında gözlerden kaçan bu hata kısa sürede düzeltildi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa'nın golünde büyük hata! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN