Kasımpaşa'nın golünde büyük hata!
Dün akşam oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kaybettiği Kasımpaşa deplasmanında stat görevlileri ev sahibi ekibin ikinci golünden sonra büyük bir hata yaparak skoru Galatasaray lehine yazdı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede 80. dakikada Kasımpaşa adına Koita 2. golü attı ve ev sahibi ekibi öne geçirerek büyük sevinç yaşadı.
Gol sevinci için kulübeye koşan Koita'nın sevincini çeken beIN Sports kameraları, stadın skor tabelasında yapılan büyük hatayı da yakaladı.
Koita'nın attığı golü Galatasaray lehine yazan stat görevlileri skoru 1-2 Galatasaray üstünlüğü şeklinde yansıttı. Maç anında gözlerden kaçan bu hata kısa sürede düzeltildi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:13
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
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