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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Gomis'in bayılması dünya basınında

    Gomis'in bayılması dünya basınında

    Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla oynadığı maçta Bafetimbi Gomis'in bayılarak yer düşmesi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:02
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