Gomis'in bayılması dünya basınında
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla oynadığı maçta Bafetimbi Gomis'in bayılarak yer düşmesi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:02
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3 yıl sonra asist yaptı
Toplam 1
Yorum
Aslan ILK DEVRE ORTASAHADA SÜPER ISLER YAPTI HOCA SERDARA KIZDI 2.DEVRE DONKU DEFANSA CEKEREK HARAKIRI YAPTI KIZMAYACAKSIN YANLIS YAPTIN F.TERIM
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Ben de geliştim
Toplam 12
Yorum
ÇUKUR Adam hakkıını savunuyor siz algı operasyonu diyorsunuz niye sussun haklıysanız sizde susmayın adam haksızlığa karşı bunun sorumlusu mhk
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 14
Yorum
recep kardes,o vakit degerli yöneticimizin gözüne toz kactiydi.Ondan görememistir.Yoksa kendi lehine olanlari da dürüstce itiraf eder.Her daim...
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