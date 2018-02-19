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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...

    K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Kasımpaşa'nın sportif direktörü Nursal Bilgin, başarılarının gölgelenmemesi gerektiğini belirtti.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:34
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