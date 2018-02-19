K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Kasımpaşa'nın sportif direktörü Nursal Bilgin, başarılarının gölgelenmemesi gerektiğini belirtti.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:34
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Mauricio Isla bildiğiniz gibi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası İlk geldiği döneme göre Isla çok gelişim kaydetti. Böyle devam ederse sönmüş olan yıldızını yeniden parlatabilir.
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 2
Yorum
gssssssssss baskan kına yaksın bozdun orta sahayı top tasıyamıyo takım yazıklar olsun selcuk la tolgaya galatasaray formasını gıydırenlere
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 21
Yorum
Dost Fener biraz kıpırdadı. Rakipler panik yapmaya başladı.üç yıldır hakem hatalarıyla ezildi. Aykut hoca haklı.
K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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