Paşa evinde tutulamıyor!
Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında evinde Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, ikinci devre ile birlikte adeta küllerinden doğdu. Kasımpaşa, dün akşamki Galatasaray galibiyetiyle seriyi 3 maça çıkardı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:55
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G.Saraylıları çıldırtan istatistikler!
Toplam 4
Yorum
umut Mariano'yu kesip tek bir isabetli orta yapamayan linesin 90 dakika sahada tutmanın mazereti olamaz.2 uzun forvete tek isabetli orta yok.
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Devir teslim!
Toplam 7
Yorum
umut Terim geldikten sonra duran top ve deplasman fobisinde bir değişiklik olmadı.Ceza sahasına en isabetli orta yapan Mariano'yu değiştirmiş.
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G.Saraylıları çıldırtan istatistikler!
Toplam 4
Yorum
bilesiniz bütün gs yönetimi şunu bilmeli. fb yi yenemeyen, kasımpaşayı yenemeyen bir takım gs değildir. ancak gs ın hurdalığa atılmış halidir.
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