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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Paşa evinde tutulamıyor!

    Paşa evinde tutulamıyor!

    'de ilk devrenin son maçında evinde 'e 2-1 mağlup olan , ikinci devre ile birlikte adeta küllerinden doğdu. Kasımpaşa, dün akşamki galibiyetiyle seriyi 3 maça çıkardı.

    'de dün akşam evinde 'ı 2-1 mağlup eden 'da yüzler gülüyor. Taraftarların son haftalarda desteğini arttırdığı Kasımpaşa, Galatasaray galibiyetiyle birlikte art arda evinde üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Ligin ikinci yarısını evinde açan Kasımpaşa ilk olarak geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 3-2, daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:55
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