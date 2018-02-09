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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Albayrak ve Terim neden aynı kareye girmiyor?

    Albayrak ve Terim neden aynı kareye girmiyor?

    Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in uzun zamandır objektiflere yan yana poz vermemesi tartışma konusu oldu.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:10
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