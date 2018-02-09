Albayrak ve Terim neden aynı kareye girmiyor?
Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in uzun zamandır objektiflere yan yana poz vermemesi tartışma konusu oldu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:10
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Gomis satıldı!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Olum fb ve gs farkında değil ama BATTINIZ oyuncuların maaşları ödenmiyor bakma sen fb lobi içinde dumen ceviriyor onların durumu daha feci
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 9
Yorum
paşa alt yapıya para harcamayın kapatın gitsin son 20 yılda bir genç semih var hatırlanan... yazık paralara..
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 2
Yorum
KUYRUKLU GS YIN ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞMASI İÇİN KUYRUKLU BİR YALAN DAHA
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