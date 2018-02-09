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    09 Şubat 2018, Cuma
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    , iki maçta da boş geçmedi

    Serdar Aziz, iki maçta da boş geçmedi

    Galatasaray’ın başarılı defansı , Çeyrek Final’deki iki maçta da rakip fileleri havalandırdı.

    Galatasaray'da , Çeyrek Final maçlarından ofansif olarak da katkıda bulundu. Aziz, Atiker Konyaspor ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakanın 17. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Sol kanattan Sinan'ın ortasına arka direkte iyi yükselen Serdar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

    27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile deplasmanda oynanan çeyrek final ilk maçında da gol atmayı başarmıştı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:13
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