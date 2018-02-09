Serdar Aziz, iki maçta da boş geçmedi
Galatasaray’ın başarılı defansı Serdar Aziz, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’deki iki maçta da rakip fileleri havalandırdı.
27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile deplasmanda oynanan çeyrek final ilk maçında da gol atmayı başarmıştı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:13
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A Spor'a skandal ceza!
Toplam 8
Yorum
kanka sende o. nlardasın belli
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A Spor'a skandal ceza!
Toplam 8
Yorum
kanka sende aynı kulvardasın belli
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 14
Yorum
hakan biz gercek fb liler bu numaraları yemıyoruz. takımın gücü hali neyse görüyoruz izlerken. başarısızlıklarını boyle örtbas etmeye çalışıyorlar
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