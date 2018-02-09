Hasan Şaş'tan küfür tepkisi!
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, kendisine sosyal medyadan küfür ve hakaretlerde bulunan takipçisine sert tepki gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Sivasspor yedek kulübesi ile tartışmıştı. Maç içinde Sivassporlu taraftarların tepkisini de çeken ve taraftarlar ile tartışan Hasan Şaş'a sosyal medya üzerinden ağır küfürler edildi.
Sivassporlu bir taraftar, Hasan Şaş'a ağır küfür ve hakaretlerde bulunurken, Hasan Şaş, ''Bana ahlak dersi vermeye çalışana bakın, seni iki cihanda yakanı bırakırsam namerdim'' ifadelerini kullandı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:31
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Hasan Şaş'tan küfür tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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