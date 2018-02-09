Hasan Şaş'tan küfür tepkisi!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Sivasspor yedek kulübesi ile tartışmıştı. Maç içinde Sivassporlu taraftarların tepkisini de çeken ve taraftarlar ile tartışan Hasan Şaş'a sosyal medya üzerinden ağır küfürler edildi.







Sivassporlu bir taraftar, Hasan Şaş'a ağır küfür ve hakaretlerde bulunurken, Hasan Şaş, ''Bana ahlak dersi vermeye çalışana bakın, seni iki cihanda yakanı bırakırsam namerdim'' ifadelerini kullandı.