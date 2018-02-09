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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'tan küfür tepkisi!

    Hasan Şaş'tan küfür tepkisi!

    'da 'in yardımcılığını yapan , kendisine sosyal medyadan küfür ve hakaretlerde bulunan takipçisine sert tepki gösterdi.

    'in 20. haftasında , 'a konuk olurken, 'in yardımcılığını yapan , Sivasspor yedek kulübesi ile tartışmıştı. Maç içinde Sivassporlu taraftarların tepkisini de çeken ve taraftarlar ile tartışan Hasan Şaş'a üzerinden ağır küfürler edildi.



    Sivassporlu bir taraftar, Hasan Şaş'a ağır küfür ve hakaretlerde bulunurken, Hasan Şaş, ''Bana ahlak dersi vermeye çalışana bakın, seni iki cihanda yakanı bırakırsam namerdim'' ifadelerini kullandı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:31
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