Cimbom'a Telles piyangosu

Bu sezon Porto formasıyla 33 maçta 16 asist yapan Alex Telles, Avrupa devlerinin gözdesi konuma geldi.

Chelsea ve Juventus'un istediği Brezilyalı sol bek için Portekiz kulübü 30 milyon Euro (140 milyon TL) fiyat biçti. Eğer bu satış gerçekleşirse Galatasaray da yüzde 10 pay alacak.