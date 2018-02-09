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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Cimbom'a Telles piyangosu

    Cimbom'a Telles piyangosu

    Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'in talipleri artıyor. ve ’un istediği Brezilyalı futbolcu için, Porto 30 milyon Euro (140 milyon ) fiyat biçti. da bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

    Bu sezon Porto formasıyla 33 maçta 16 asist yapan , Avrupa devlerinin gözdesi konuma geldi.

    ve 'un istediği Brezilyalı sol bek için Portekiz kulübü 30 milyon Euro (140 milyon ) fiyat biçti. Eğer bu satış gerçekleşirse da yüzde 10 pay alacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:25
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