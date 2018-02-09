Cimbom'a Telles piyangosu
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alex Telles'in talipleri artıyor. Chelsea ve Juventus’un istediği Brezilyalı futbolcu için, Porto 30 milyon Euro (140 milyon TL) fiyat biçti. Galatasaray da bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.
Bu sezon Porto formasıyla 33 maçta 16 asist yapan Alex Telles, Avrupa devlerinin gözdesi konuma geldi.
Chelsea ve Juventus'un istediği Brezilyalı sol bek için Portekiz kulübü 30 milyon Euro (140 milyon TL) fiyat biçti. Eğer bu satış gerçekleşirse Galatasaray da yüzde 10 pay alacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:25
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A Spor'a skandal ceza!
Toplam 8
Yorum
kanka sende o. nlardasın belli
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A Spor'a skandal ceza!
Toplam 8
Yorum
kanka sende aynı kulvardasın belli
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 14
Yorum
hakan biz gercek fb liler bu numaraları yemıyoruz. takımın gücü hali neyse görüyoruz izlerken. başarısızlıklarını boyle örtbas etmeye çalışıyorlar
Cimbom'a Telles piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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