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    09 Şubat 2018, Cuma
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    tehlikesi!

    Kayyum tehlikesi!

    Galatasaray Sportif A.Ş. mali bilançosunu açıkladı. 4 yıl üst üste zarar ettiği için kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak için kar etmesi gereken şirket 6 aylık dönem için yine zarar açıkladı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:17
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