Kayyum tehlikesi!
Galatasaray Sportif A.Ş. mali bilançosunu açıkladı. 4 yıl üst üste zarar ettiği için kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak için kar etmesi gereken şirket 6 aylık dönem için yine zarar açıkladı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:17
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A Spor'a skandal ceza!
Toplam 8
Yorum
kanka sende o. nlardasın belli
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A Spor'a skandal ceza!
Toplam 8
Yorum
kanka sende aynı kulvardasın belli
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 14
Yorum
hakan biz gercek fb liler bu numaraları yemıyoruz. takımın gücü hali neyse görüyoruz izlerken. başarısızlıklarını boyle örtbas etmeye çalışıyorlar
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