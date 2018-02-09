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    09 Şubat 2018, Cuma
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    satıldı!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> satıldı!

    G.Saray, Bafetimbi Gomis'e Çin'den gelen 9 milyon euro civarındaki teklifi değerlendirdi. Çin ekibi ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, küçük pürüzlerin giderilmesiyle transferi açıklayacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:17
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