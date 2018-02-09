Türk Telekom Stadyumu’nda 22 bin 835 seyirci
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşmasını 22 bin 835 seyirci izledi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:11
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Türk Telekom Stadyumu’nda 22 bin 835 seyirci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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