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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Stadyumu’nda 22 bin 835 seyirci

    Türk Telekom Stadyumu’nda 22 bin 835 seyirci

    Stadyumu’nda oynanan ile Atiker Konyaspor karşılaşmasını 22 bin 835 seyirci izledi.

    , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde oynadığı Atiker Konyaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sezon lig maçlarında Stadyumu'ndaki müsabakalarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Konya maçında da tribündeki yeri aldı. Galatasaray-Konyaspor mücadelesini toplam 22 bin 835 seyirci izledi. Taraftarlar, maçın başından sona kadar takımlarını tezahüratlarla destekledi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:11
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