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    06 Şubat 2018, Salı
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    G.Saray'ın gözdesi trafik kazası geçirdi

    G.Saray'ın gözdesi trafik kazası geçirdi

    'ın devre arasında listesinde yer alan , trafik kazası geçirdi.

    Serie A ekiplerinden Roma'da, dün trafik kazası geçiren , Benevento maçının kadrosunda yer almadı.

    'un haberine göre, dün gece geçirdiği trafik kazasını yaralanmadan atlatan , herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ligin 24'üncü haftasında oynanacak Benevento maçının kadrosuna dahil edilmedi.

    öncesi alkol aldığı iddia edilen Peres'in 2016 yılında da bir trafik kazası geçirdiği belirtildi. 27 yaşındaki bek oyuncusunun kadro dışı kalmasının yanı sıra kulüp tarafından para cezasına çarptırılması da bekleniyor.

    Bruno Peres'in adı, ara döneminde ile de anılmıştı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:20
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