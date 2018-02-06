G.Saray'ın gözdesi trafik kazası geçirdi
Galatasaray'ın devre arasında transfer listesinde yer alan Bruno Peres, trafik kazası geçirdi.
Serie A ekiplerinden Roma'da, dün trafik kazası geçiren Bruno Peres, Benevento maçının kadrosunda yer almadı.
Sky Sports'un haberine göre, dün gece geçirdiği trafik kazasını yaralanmadan atlatan Bruno Peres, herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ligin 24'üncü haftasında oynanacak Benevento maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Kaza öncesi alkol aldığı iddia edilen Peres'in 2016 yılında da bir trafik kazası geçirdiği belirtildi. 27 yaşındaki bek oyuncusunun kadro dışı kalmasının yanı sıra kulüp tarafından para cezasına çarptırılması da bekleniyor.
Bruno Peres'in adı, ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:20
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Çalımbay'dan penaltı açıklaması
Toplam 6
Yorum
aydın o takımdan burak ı çıkar kümeye gidersiniz
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Efsane Yattara tribündeydi
Toplam 1
Yorum
tokatlı gelmedi senin gibisi kara çocuk
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Olcay etkisizdi
Toplam 5
Yorum
tokatlı ilk geldiği zamanki performansı yok malesef, sadece hırs küpü. fakat artık yalnızca hırs yetmiyor, kalite de lazım görüyoruz.
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