''Türkiye'de 2 büyük vardır!''
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor-Göztepe maçının sona ermesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında haftanın değerlendirmesi yapıldı. Sabah gazetesinin usta yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi.
Ahmet Çakar, "Türkiye'de 2 büyük takım var, 5 de şampiyon vardır." yorumunu yaptı.
Bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Engin araya girdi ve, "Beşiktaş hepsinin abisidir." ifadesiyle Ahmet Çakar'a yanıt verdi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:53
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Toplam 4
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''Türkiye'de 2 büyük vardır!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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