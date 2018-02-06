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    06 Şubat 2018, Salı
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    '''de 2 büyük vardır!''

    ''Türkiye'de 2 büyük vardır!''

    'de yayınlanan programında konuşan Sabah gazetesi yazarı yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

    Trabzonspor-Göztepe maçının sona ermesinin ardından 'de yayınlanan programında haftanın değerlendirmesi yapıldı. Sabah gazetesinin usta yazarı ve eski hakem 'dan flaş bir yorum geldi.

    Ahmet Çakar, "Türkiye'de 2 büyük takım var, 5 de şampiyon vardır." yorumunu yaptı.

    Bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu 'ın eski yöneticisi araya girdi ve, "Beşiktaş hepsinin abisidir." ifadesiyle Ahmet Çakar'a yanıt verdi.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:53
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