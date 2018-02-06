''Türkiye'de 2 büyük vardır!''

Trabzonspor-Göztepe maçının sona ermesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında haftanın değerlendirmesi yapıldı. Sabah gazetesinin usta yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi.



Ahmet Çakar, "Türkiye'de 2 büyük takım var, 5 de şampiyon vardır." yorumunu yaptı.



Bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Engin araya girdi ve, "Beşiktaş hepsinin abisidir." ifadesiyle Ahmet Çakar'a yanıt verdi.



