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    06 Şubat 2018, Salı
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    'da yeni sorun!

    Ozan Tufan'da yeni sorun!

    Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte 'elde kalan' Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda yer aldı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:42
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