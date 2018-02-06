Ozan Tufan'da yeni sorun!
Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte 'elde kalan' Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda yer aldı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:42
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Türkiye'nin gururu
Toplam 1
Yorum
ts Bravo hocam!
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 3
Yorum
bjk kişileri olduğunda fazla şişiriyoruz,adamda ben neymişim diyor sonu fiyasko,terimde aynı yurtdışından neden alan yok biliyorlar ne olduğunu.
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Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'ı yatağa düşürdü
Toplam 1
Yorum
mv eminim fb taraftarlarida buna cok uzulmustur baska takim taraftari olarak fb de vizyon degismeli Ali koc gelmeli Aykut gibi hocalar gitmeli
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