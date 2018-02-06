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    06 Şubat 2018, Salı
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    'ı yatağa düşürdü

    Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'ı yatağa düşürdü

    Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, "Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil" söylemleri, Sarı-Lacivertli taraftarların yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım'ı da rahatsız etti.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:11
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