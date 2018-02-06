Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'ı yatağa düşürdü
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, "Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil" söylemleri, Sarı-Lacivertli taraftarların yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım'ı da rahatsız etti.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:11
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Akhisaspor yarı final istiyor
Toplam 1
Yorum
Gslı Yavaş istesin...Kayseri dağıtacak onları..
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İsla: Şans bize uzak
Toplam 4
Yorum
fenerli isla seni bu takıma alan fenerli olamaz
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 8
Yorum
Aslan TEK YANLISI FEGHOULIYI 10 NUMARA OYNATMAKTI ADAM KLASIK KANAT TOPCUSU 10 NUMARA SELCUK YADA BELHANDA OYNAMALI ABI 2. HATA DEFOLU MUSLERA
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