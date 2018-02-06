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    06 Şubat 2018, Salı
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    'ya şok!

    Souza'ya şok!

    'nin Brezilyalı yıldızı de dolandırıcıların kurbanı oldu. Brezilyalıları hedef aldığı iddia edilen çetenin ve Bilica'nın ardından Fenerbahçe'nin bir diğer Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın 50 bin eurosunu alıp kayıplara karıştığını öğrenildi.

    İddiaya göre; Yıllardır 'de yaşayan Brezilyalı bir çiftin de ve ailesiyle tanıştığı ve aylar süren görüşmelerin ardından ailenin güvenini kazandığı belirtildi.

    Souza'nın 'dan bir arkadaşının Türkiye'de bir kulübe olmasına aracı olan dolandırıcılar, sahte belge düzenleyerek kulüple görüşme yapıldığını söyledi ve bu görüşmeler esnasındaki ücretler için 50 bin Euro talep etti. Souza'nın arkadaşı da bu ücret için Souza'dan yardım istedi. Josef ise aylardır görüştüğü ve güvenini kazandığı dolandırıcıdan şüphelenmedi ve ücreti ödedi. Dolandırıcı parayı almasının ardından Josef ve arkadaşını oyalamaya başladı. Transfer döneminin bitmesinin ardından da kayıplara karıştı.

    BİLİCA VE WEDERSON DA MAĞDUR!
    Brezilyalıların kabusu olan bu çetenin daha önce 'u yüksek bir meblağ ile dolandırdığı öğrenildi. Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Fabio Bilica'nın da 70 bin Euro'sunu bu çeteye kaptırdığı belirtildi.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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