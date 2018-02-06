Souza'ya şok!

İddiaya göre; Yıllardır Türkiye'de yaşayan Brezilyalı bir çiftin Josef de Souza ve ailesiyle tanıştığı ve aylar süren görüşmelerin ardından ailenin güvenini kazandığı belirtildi.

Souza'nın Brezilya'dan bir arkadaşının Türkiye'de bir kulübe transfer olmasına aracı olan dolandırıcılar, sahte belge düzenleyerek kulüple görüşme yapıldığını söyledi ve bu görüşmeler esnasındaki ücretler için 50 bin Euro talep etti. Souza'nın arkadaşı da bu ücret için Souza'dan yardım istedi. Josef ise aylardır görüştüğü ve güvenini kazandığı dolandırıcıdan şüphelenmedi ve ücreti ödedi. Dolandırıcı parayı almasının ardından Josef ve arkadaşını oyalamaya başladı. Transfer döneminin bitmesinin ardından da kayıplara karıştı.

BİLİCA VE WEDERSON DA MAĞDUR!

Brezilyalıların kabusu olan bu çetenin daha önce Wederson'u yüksek bir meblağ ile dolandırdığı öğrenildi. Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Fabio Bilica'nın da 70 bin Euro'sunu bu çeteye kaptırdığı belirtildi.