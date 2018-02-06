Dakikası 34 bin euro!
Fenerbahçe’de önceki gün 4. kez sakatlanan Mehmet Ekici’nin dönüş tarihi belli değil. 4 lig ve 1 kupa maçında oynadı. Oynadığı dakika başına yaklaşık 34 bin Euro kazanmış durumda!
Fenerbahçe'de forma giyebilmek için geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'da kadro dışı kalmayı bile göze alan ve sezon bittiğinde de büyük umutlarla sarı-lacivertli kulübe transfer olan Mehmet Ekici bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı. Tam iyileşti derken başka bir adale grubundan sakatlandı.
SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI
Bu sezon 4. ciddi sakatlığını yaşayan Mehmet Ekici 4 lig maçında 192, 1 kupa maçında da 512 dakika forma giydi. Toplamda 243 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'ye neredeyse hiç katkı veremedi.
GARANTİ ÜCRETİ 1.75 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 1.75 milyon Euro garanti ücreti olan Mehmet Ekici, sezon sonuna kadar forma giymezse bu sezon Fenerbahçe'de dakikada yaklaşık 34 bin TL para kazanmış olacak.
NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL
Mehmet Ekici, sakatlığını atlatsa bile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de form tutup forma yşansı bulması da pek kolay gözükmüyor. Ekici'nin ne zaman takımla çalışmalara başlayacağı da belli değil.
TAKVİM
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:26
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Juraj Kucka beklentisi
Toplam 1
Yorum
YUNUS MUHARREM USTA KUCKA KUCKA DEYİNCE KİMİ ALDI Kİ LA BU DEDİYDİM, HAYAL KIRIKLIĞI SATIN ALMIŞ MEĞER..
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F.Bahçe'den MHK isyanı!
Toplam 4
Yorum
utanın Akşam trabzonun muhteşem futbolu vardı iki penaltı güme gitti. ses seda yok siz habire MHK ya saldırıyorsunuz.
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Galatasaray niye kafa golü yiyor?
Toplam 4
Yorum
Aslan DEFANS ADAM PAYLASIMI YAPAMIYOR-KALECI MUSLERA VE ERAY SERT ORTALAR KARSISINDA ELLERI AYAKLARINA DOLANIYOR KARARSIZ KALIYORLAR GOL OLUYOR
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