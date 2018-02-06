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    06 Şubat 2018, Salı
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    Dakikası 34 bin euro!

    Dakikası 34 bin euro!

    ’de önceki gün 4. kez sakatlanan ’nin dönüş tarihi belli değil. 4 lig ve 1 kupa maçında oynadı. Oynadığı dakika başına yaklaşık 34 bin Euro kazanmış durumda!

    'de forma giyebilmek için geçtiğimiz sezonun ortasında 'da kadro dışı kalmayı bile göze alan ve sezon bittiğinde de büyük umutlarla sarı-lacivertli kulübe transfer olan bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı. Tam iyileşti derken başka bir adale grubundan sakatlandı.

    SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI
    Bu sezon 4. ciddi sakatlığını yaşayan Mehmet Ekici 4 lig maçında 192, 1 kupa maçında da 512 dakika forma giydi. Toplamda 243 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'ye neredeyse hiç katkı veremedi.

    GARANTİ ÜCRETİ 1.75 MİLYON EURO
    Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 1.75 milyon Euro garanti ücreti olan Mehmet Ekici, sezon sonuna kadar forma giymezse bu sezon Fenerbahçe'de dakikada yaklaşık 34 bin TL para kazanmış olacak.

    NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL
    Mehmet Ekici, sakatlığını atlatsa bile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de form tutup forma yşansı bulması da pek kolay gözükmüyor. Ekici'nin ne zaman takımla çalışmalara başlayacağı da belli değil.

    TAKVİM

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:26
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