Dakikası 34 bin euro!

Fenerbahçe'de forma giyebilmek için geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'da kadro dışı kalmayı bile göze alan ve sezon bittiğinde de büyük umutlarla sarı-lacivertli kulübe transfer olan Mehmet Ekici bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı. Tam iyileşti derken başka bir adale grubundan sakatlandı.

SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI

Bu sezon 4. ciddi sakatlığını yaşayan Mehmet Ekici 4 lig maçında 192, 1 kupa maçında da 512 dakika forma giydi. Toplamda 243 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'ye neredeyse hiç katkı veremedi.

GARANTİ ÜCRETİ 1.75 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 1.75 milyon Euro garanti ücreti olan Mehmet Ekici, sezon sonuna kadar forma giymezse bu sezon Fenerbahçe'de dakikada yaklaşık 34 bin TL para kazanmış olacak.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Mehmet Ekici, sakatlığını atlatsa bile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de form tutup forma yşansı bulması da pek kolay gözükmüyor. Ekici'nin ne zaman takımla çalışmalara başlayacağı da belli değil.



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