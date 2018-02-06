İşte Terim'in Sivas yanlışları
G.Saray, Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilince ortalık karıştı... Otoriteler, Fatih Terim'in içine Igor Tudor'un kaçtığını belirtirken ağır eleştirilerde bulundular. Otoriteler, Terim'in Sivas deplasmanında büyük hatalar yaptığını söyleyerek, "Bu hataları Tudor yapsa ortalık yıkılırdı" dedi. İşte Terim'in Sivas'taki yanlışları:
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 08:52
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
gs aradık, ulaşılamıyor..
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Kocaman yanlış!
Toplam 5
Yorum
realist Sen yöneticiysen (öyle görünüyor) muhatabın bir yönetici olmalı. Aykut Hoca'ya sen neden yanıt veriyorsun? Her polemiğin içinde sen varsın..
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
akrep bir oyuncu gidince aranır ama gs her zaman ayakta mutlaka yeri doldurulur onurlu paşalar gibi oyuncularımız var ve onun eksiği tamamlanır
İşte Terim'in Sivas yanlışları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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