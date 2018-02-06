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    06 Şubat 2018, Salı
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    İşte Terim'in yanlışları

    İşte Terim'in <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a> yanlışları

    G.Saray, Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilince ortalık karıştı... Otoriteler, Fatih Terim'in içine Igor Tudor'un kaçtığını belirtirken ağır eleştirilerde bulundular. Otoriteler, Terim'in Sivas deplasmanında büyük hatalar yaptığını söyleyerek, "Bu hataları Tudor yapsa ortalık yıkılırdı" dedi. İşte Terim'in Sivas'taki yanlışları:

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:52
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