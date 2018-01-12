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    12 Ocak 2018, Cuma
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    ’dan duygusal paylaşım

    Arda Turan’dan duygusal paylaşım
    Başakşehir'e transfer olması beklenen Arda Turan, sosyal medya hesabından 'ın eski stadı için bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın 11 Ocak 2011'de de veda edilen Ali Sami Yen Stadı için Arda şu ifadeleri kullandı: "; çocukluk hayallerim, gençliğim... Anılar var, hiç unutulmayacak anılar, adın yaşadıkça yaşayacaklar. Sonsuza dek..."


    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:04
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