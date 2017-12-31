 Galatasaray derbilerde kayıp – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    derbilerde kayıp

    Galatasaray derbilerde kayıp

    , bu sezon ve ile oynadığı derbilerde beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiliyor.

    Sarı-kırmızılılar, , basketbol ve voleybolda çıktığı derbilerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor.

    , bu sezon ve ile oynadığı lig maçlarından 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

    Futbol ve basketbolda rakipleriyle oynadığı 6 maçı da kazanamayan Galatasaray, iki galibiyetini voleybolda Beşiktaş karşısında elde etti.

    Sarı-kırmızılılar, futbolda Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş müsabakasını 3-0 yitirdi.

    Basketbolda galibiyet yok
    Galatasaray, basketbolda erkek ve kadınlarda rakipleriyle oynadığı 4 karşılaşmada da mağlup oldu.

    Galatasaray Odeabank Erkek Takımı, Tahincioğlu 'nde Fenerbahçe Doğuş'a 83-62, Beşiktaş Sompo Japan'a da 80-78 yenildi.

    Galatasaray Kadın Takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş karşısında 62-61, Fenerbahçe karşısında da 79-67'lik skorla salondan mağlubiyetle ayrıldı.

    Galibiyetler voleybolda
    Galatasaray, bu sezon lig derbilerindeki iki galibiyeti voleybolda Beşiktaş karşısında kazandı.

    Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı, 'nde Beşiktaş'ı 3-0, Galatasaray Kadın Takımı ise 'nde siyah-beyazlı ekibi 3-2 mağlup etti.

    Sarı-kırmızılar, voleybolda Fenerbahçe ile oynadıkları Efeler Ligi maçını 3-0, Vestel Venus Sultanlar Ligi müsabakasını da 3-1 yitirdi.

    Derbi performansı
    Galatasaray'ın bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinin skorları şöyle:

    Organizasyon Maç Skor
    Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
    Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray 0-3
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş 62-83
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank 80-78
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Beşiktaş-Galatasaray 62-61
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 67-79
    Efeler Ligi Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe 0-3
    Efeler Ligi Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş 3-0
    Vestel Venus Sultanlar Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 1-3
    Vestel Venus Sultanlar Ligi Beşiktaş-Galatasaray 2-3
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:48
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