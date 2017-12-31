Galatasaray derbilerde kayıp
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiliyor.
Sarı-kırmızılılar, futbol, basketbol ve voleybolda çıktığı derbilerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor.
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarından 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.
Futbol ve basketbolda rakipleriyle oynadığı 6 maçı da kazanamayan Galatasaray, iki galibiyetini voleybolda Beşiktaş karşısında elde etti.
Sarı-kırmızılılar, futbolda Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş müsabakasını 3-0 yitirdi.
Basketbolda galibiyet yok
Galatasaray, basketbolda erkek ve kadınlarda rakipleriyle oynadığı 4 karşılaşmada da mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank Erkek Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş'a 83-62, Beşiktaş Sompo Japan'a da 80-78 yenildi.
Galatasaray Kadın Takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş karşısında 62-61, Fenerbahçe karşısında da 79-67'lik skorla salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Galibiyetler voleybolda
Galatasaray, bu sezon lig derbilerindeki iki galibiyeti voleybolda Beşiktaş karşısında kazandı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı, Efeler Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0, Galatasaray Kadın Takımı ise Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde siyah-beyazlı ekibi 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılar, voleybolda Fenerbahçe ile oynadıkları Efeler Ligi maçını 3-0, Vestel Venus Sultanlar Ligi müsabakasını da 3-1 yitirdi.
Derbi performansı
Galatasaray'ın bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinin skorları şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|Süper Lig
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-3
|Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş
|62-83
|Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
|Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank
|80-78
|Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
|Beşiktaş-Galatasaray
|62-61
|Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|67-79
|Efeler Ligi
|Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe
|0-3
|Efeler Ligi
|Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş
|3-0
|Vestel Venus Sultanlar Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-3
|Vestel Venus Sultanlar Ligi
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-3
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:48
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Ev kirası cepten!
Toplam 2
Yorum
bjk abi bu seviyede bi forvet evertona mı gitmeli yazık olacak çocuğa
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 6
Yorum
md avrupada ve ligde başarılı olmak için,avrupa çapında,hazır hemen oynayacak,formda ve bonservisi olmayan BATASA alınmalı.
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Evra'da karar Terim'in
Toplam 2
Yorum
han 36 be 36 kariyeri elbette muthiş. Haginin kariyeri daha muthiş tekrar alalım hagiyi daha etkili olur!!! evra emeklilik imzası atar artık.
Galatasaray derbilerde kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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