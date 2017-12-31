Galatasaray derbilerde kayıp

Sarı-kırmızılılar, futbol, basketbol ve voleybolda çıktığı derbilerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor.

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarından 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Futbol ve basketbolda rakipleriyle oynadığı 6 maçı da kazanamayan Galatasaray, iki galibiyetini voleybolda Beşiktaş karşısında elde etti.

Sarı-kırmızılılar, futbolda Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş müsabakasını 3-0 yitirdi.



Basketbolda galibiyet yok

Galatasaray, basketbolda erkek ve kadınlarda rakipleriyle oynadığı 4 karşılaşmada da mağlup oldu.

Galatasaray Odeabank Erkek Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş'a 83-62, Beşiktaş Sompo Japan'a da 80-78 yenildi.

Galatasaray Kadın Takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş karşısında 62-61, Fenerbahçe karşısında da 79-67'lik skorla salondan mağlubiyetle ayrıldı.



Galibiyetler voleybolda

Galatasaray, bu sezon lig derbilerindeki iki galibiyeti voleybolda Beşiktaş karşısında kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı, Efeler Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0, Galatasaray Kadın Takımı ise Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde siyah-beyazlı ekibi 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılar, voleybolda Fenerbahçe ile oynadıkları Efeler Ligi maçını 3-0, Vestel Venus Sultanlar Ligi müsabakasını da 3-1 yitirdi.



Derbi performansı

Galatasaray'ın bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinin skorları şöyle: