 Mirallas harekatı! – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mirallas harekatı!

    Mirallas harekatı!

    Belçika basını, Galatasaray’ın Everton formasını giyen ile ilgilendiğini yazdı. Haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı kanat-forveti 1.5 yıllığına kiralamayı düşünüyor

    Çok hareketli günler yaşayan Galatasaray'da ortaya çıkan büyük belirsizliğe rağmen transfer çalışmaları da sürüyor. Dün Belçika'dan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Ülkenin önde gelen gazete ve internet sitelerine göre Galatasaray, Everton'lı için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Belçikalı yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istediği de vurgulandı.

    13 MAÇTA OYNAYABİLDİ
    Her iki kanatta ve forvette görev yapan 30 yaşındaki Mirallas bu sezon Everton'da istediği kadar forma giyemiyor. Premier Lig, İngiltere Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplam 13 maçta görev yapabilen yıldız futbolcu hiç gol atamazken, takımına sadece 2 asistlik katkı yapabildi.

    DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ
    Belçika basını, 2018 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen 'ın Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığını yazdı. Sarı- Kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Everton ile resmi temaslara başlayacağı da iddialar arasında.

    FENERBAHÇE İLE DE İSMİ ANILMIŞTI
    2012 yılından bu yana Premier Lig'de Everton formasını giyen 'ın ismi geçtiğimiz iki transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Her iki ayağını da çok iyi kullanabilen 30 yaşındaki futbolcu yüksek top tekniği ve isabetli şutları ile tanınıyor. Mirallas'ın sözleşmesi 2020'de bitecek. Yıldız futbolcu bu sezon fazla forma giyemiyor.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mirallas harekatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN