İki bomba birden: Terim iki yıldızı getirecek!
Galatasaray'ın başına 4. kez geçen Fatih Terim devre arasında iki bomba birden patlatacak. Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.
İtalyan ekibi Milan'a gittikten sonra takımın başına Gattuso geçince gözden düşen Hakan Çalhanoğlu için kiralama formülü üzerinde durulurken, aynı şekilde Roma forması giyen Cengiz Ünder için de bu yöntem izlenecek. Milan ekibiyle yakın ilişkisi olan Terim'in Hakan Çalhanoğlu transferde bu avantajını kullanacağı belirtiliyor. Roma'dan Cengiz Ünder'in alınması için de yine bizzat Terim'in araya gireceği ve transferi bitireceği öğrenildi.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:42
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
İki bomba birden: Terim iki yıldızı getirecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.