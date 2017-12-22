Terim'in yeni döneminde ilginç tesadüf
Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. dönemi için bugün resmi imzayı atacak. Bugünün ayrıca, Galatasaray ve Terim için ayrı bir önemi var. Tam 18 yıl önce, 22 Aralık 1999'da Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla Kadıköy'de son galibiyetini almıştı. Şimdi, Terim'in imza atması için bu tarihin bilerek mi seçildiği yoksa tesadüf mü olduğu konuşuluyor.
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