Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. dönemi için bugün resmi imzayı atacak. Bugünün ayrıca, Galatasaray ve Terim için ayrı bir önemi var. Tam 18 yıl önce, 22 Aralık 1999'da Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla Kadıköy'de son galibiyetini almıştı. Şimdi, Terim'in imza atması için bu tarihin bilerek mi seçildiği yoksa tesadüf mü olduğu konuşuluyor.