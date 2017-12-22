Terim kaç yıllık imza attı: İşte cevabı...

Bu sabah ekibiyle birlikte Florya'ya gelen Terim, ilk idmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da, Terim'le basın önünde sözleşme imzalayacak.

Bu basın toplantısı öncesinde ise Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Terim yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret alacağı iddia edildi. İmparator'un Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu olarak da 500 bin Euro daha alabileceği belirtiliyor.

Galatasaray, sözleşmenin detaylarını ilerleyen saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıklayacak...