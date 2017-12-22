Terim kaç yıllık imza attı: İşte cevabı...
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'ndaki imza töreni ise saat 16:00'ya alındı. Ayrıntılar birazdan KAP'a açıklanacak...
Bu sabah ekibiyle birlikte Florya'ya gelen Terim, ilk idmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da, Terim'le basın önünde sözleşme imzalayacak.
Bu basın toplantısı öncesinde ise Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Terim yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret alacağı iddia edildi. İmparator'un Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu olarak da 500 bin Euro daha alabileceği belirtiliyor.
Galatasaray, sözleşmenin detaylarını ilerleyen saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıklayacak...
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:31
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Terim kaç yıllık imza attı: İşte cevabı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.