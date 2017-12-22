 Fatih Terim davayı geri çekiyor! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    davayı geri çekiyor!

    Fatih Terim davayı geri çekiyor!

    Yeniden ’a dönen ’in Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı davayı geri çekeceği öğrenildi.

    'da teknik direktörlük koltuğuna oturan 'in Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı tazminat davasından vazgeçmesi bekleniyor. Milli Takım'daki görevine son verilen tecrübeli teknik adam, tazminatı ödenmediği gerekçesiyle hukuki yollara başvurmuştu. Fatih Terim'in resmen işbaşı yapmasının hemen ardından davayı geri çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    TAKVİM

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:33
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