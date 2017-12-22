 Fatih Terim eşofmanları giydi, Florya'ya çıktı! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    eşofmanları giydi, Florya'ya çıktı!

    Fatih Terim eşofmanları giydi, Florya'ya çıktı!

    ile yeniden anlaşma sağlayan saat 16.00'da düzenlenecek basın toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Deneyimli teknik adamın Milli Takım'da yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.

    Tecrübeli teknik adamı tesislerde Başkan Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek karşıladı. Eşofmanlarını giyen Florya'nın çimlerine ayak bastı.



    Terim'in Pazar günü oynanacak Göztepe maçında da sahada olması bekleniyor. KAP'a 'anlaşmaya varıldı' bildirisi yapılmadan önce antrenmana çıkamayacak olan Terim'in bu sabah 11.00'deki çalışmada oyuncularla tanıştı ancak idmanı yönetmedi. Öte yandan deneyimli teknik adamın Milli Takım'da yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.



    LEVENT ŞAHİN KİMDİR?
    Aslen Adanalı olan genç teknik direktör, futbolculuk kariyerine amatör takımlarda başladıktan sonra,dönemin ikinci lig ekibi İskenderunspor'da profesyonelliğe adım attı.Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra futbolculuk kariyeri son bulan Levent Şahin,daha sonra antrenörlük alanına yöneldi. Gazi Üniversitesi'nde futbol antrenörlüğü alanından mezun olan Şahin,yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı ve İngilizce biliyor.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:51
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