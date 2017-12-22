Avrupa, Fatih Terim'i konuşuyor!

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından, sarı-kırmıızlı kulüp de KAP'a bildirim yaptı.

Gece yarısı yaşanan bu olay dış basında da anında yer buldu ve bulmaya devam ediyor. Özellikle Terim'in daha önce görev yaptığı İtalya'da gazeteler Terim'in Galatasaray'ın başına dönmesine geniş yer verdi.

İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Spor, 'İmparator' Tudor'un yerini alıyor. Kariyerinde dördüncü kez Galatasaray'ın başına gelecek dedi. Gazetede "Fatih Terim, bir kez daha Galatasaray'ın başına döndü. Fatih Terim eski Juventuslu oyuncu :Igor Tudor'un yerini alacak. ;Tudorlu Galatasaray ligde 2'nci olmasına rağmen Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından pazartesi günü görevinden alındı" denildi.

TUTTOMERCATO: "GALATASARAY'DA, TERİM 4'ÜNCÜ KEZ TEZGAHA DÖNDÜ"

İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden birisi olan Tuttomercato'da Terim'in dönüşüne yer ayıdı. Fatih Terim'in daha önce Fioretina ve Milan'da görev aldğına vurgu yapılarak; "Galatasaray Terim'in dönüşünü resmen açıkladı. 1996, 2002 ve 2011'de takımın başına gelen Terim için dördüncü macera başladı. Fatih Terim evine geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

MARCA: "TERİM 4'ÜNCÜ KEZ GALATASARAY'IN BAŞINDA"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden birisi olan Marca'da Fatih Terim'e yer verdi. İspanyol gazete, "Fatih Terim, dördüncü kez Türkiye Lig'inde ikinci sırada olan Galatasaray'a dönüyor. Türk hoca daha önce 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 yılları arasında yönetti. Türk antrenörün Galatasaray ile 2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal'e karşı kazandığı UEFA zaferi, Türk futbolunun en son başarısı" denildi.

DREVNİ AVAZ: "TERİM GALATASARAY'I DEVRALDI"

Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinden önce görüştüğü Bosna Hersek'te de Terim haberlerine yer verildi. Drevni Avaz Gazetesi, Terim Galatasaray'ı devraldı derken, "Fatih Terim bu gece Galatasaray'a tekrardan koç oldu. Futbol dünyasında İmparator lakabıyla bilinen Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a transferini doğruladı" denildi.

L'EQUİPE: "FATİH TERİM GALATASARAY'A DÖNDÜ"

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe de Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesine sayfalarında yer verdi. Fatih Terim ve Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar görsellenerek, "Igor Tudor'un görevden alınmasının ardından, Galatasaray'da göreve Fatih Terim getirildi" ifadeleri kullanıldı.

"FATİH TERİM GALATASARAY'I 4'ÜNCÜ KEZ KANATLARI ALTINA ALDI"

Belçika'da De Standaard gazetesi Galatasaray'ın Fatih Terim'i takımın başına getirlmesini "Fatih Terim, Galatasaray'ı 4'üncü kez kanatları altına aldı" başılığıyla vererek, "Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde dördüncü kez dümene geçiyor. Türkiye'nin eski milli antrenörü Fatih Terim, Galatasaray'da görevinden ayrılan Igor Tudor'un yerine geldi" denildi.



