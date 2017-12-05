Yedek kulübesi çöktü

Derbilerde üst üste alınan kötü sonuçlar, Galatasaray'ın kadrosunu da sorgulamaya açtı. Sıkıntıya düşülen maçlarda yedek kulübesinde oyunu değiştirecek bir ismin olmaması dikkat çekiyor. Tudor'un yeterli şans vermemesi yedekleri küstürürken, as oyuncularda da 'Nasıl olsa yerim garanti' gevşekliğine yol açtı.