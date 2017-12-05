 Üvey evlat mıyız! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Üvey evlat mıyız!

    Üvey evlat mıyız!

    Tudor'un yabancıları tercih etmesi yerli oyuncuları kızdırdı

    Beşiktaş yenilgisi G.Saray'da koas ortamı yaratırken, iddialar da ardı ardına gelmeye başladı. Sön dönemdeki çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken Yasin'in Beşiktaş derbisinde ilk 11'e alınmaması Tudor'un yerli futbolculara "üvey evlat" muamelesi gösterdiği iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı. Yerli futbolcuların bu rahatsızlıklarını Cenk Ergün'e ilettiği belirtildi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üvey evlat mıyız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN