Üvey evlat mıyız!

Tudor'un yabancıları tercih etmesi yerli oyuncuları kızdırdı

Beşiktaş yenilgisi G.Saray'da koas ortamı yaratırken, iddialar da ardı ardına gelmeye başladı. Sön dönemdeki çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken Yasin'in Beşiktaş derbisinde ilk 11'e alınmaması Tudor'un yerli futbolculara "üvey evlat" muamelesi gösterdiği iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı. Yerli futbolcuların bu rahatsızlıklarını Cenk Ergün'e ilettiği belirtildi.