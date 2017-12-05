Ters köşe! Aslan'a Fransız hoca

Her ne kadar Hırvat hoca gönderilmemiş olsa da Yönetim Kurulu, şimdiden Tudor sonrasını masaya yatırırken, bir isim üzerinde mutabakata varamadı.



ÖZBEK'E BASKI YAPIYORLAR

Başkan Dursun Özbek dışında tüm yöneticiler Igor'suz bir ikinci yarı düşünürken, Yönetim Kurulu'nda teknik direktörlük için ağırlıklı olarak Fatih Terim ismi gündeme geliyor. Star'ın haberine göre; Bir de B planı var.

Sarı-Kırmızılı takıma 6 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazandıran Terim'i, takımı içinde bulunduğu durumdan kurtaracak en doğru isim olarak gören yöneticiler, Özbek'e bu konuda baskı yapıyor.



TERİM CAMİADA SIKINTI YARATIR

Ancak yönetim içinde Alper Narman, İsmail Sarıkaya, Ali Yüce ve Can Topsakal yerli bir teknik direktöre karşı çıkıyor. Özellikle Terim'e camia içinde tepkiler olduğunu belirten bu grup, böyle bir hamlenin daha büyük sıkıntılar doğuracağını belirtiyor. Mehmet Özbek'in de Terim ismine karşı çıktığı belirtiliyor.



Bu yöneticiler yabancı bir çalıştırıcı için düğmeye basarken son olarak PSG'yi çalıştıran ve şu anda boşta olan Laurent Blanc'ı istiyor.



Tudor'un gönderilmesi durumunda 52 yaşındaki çalıştırıcının adı ilk sırada yer alıyor. Takımda çok sayıda Fransızca konuşan oyuncu olması, tecrübeli hocanın Bordeaux ve PSG'nin başında elde ettiği başarılar, Sarı-Kırmızılılar'da rotanın Blanc'a dönmesine sebep oldu.