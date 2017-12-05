 Galatasaray'ın konuğu Grissin Bon – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray'ın konuğu Grissin Bon

    Galatasaray'ın konuğu Grissin Bon

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. haftasında yarın İtalya ekibi Grissin Bon'u konuk edecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçtan İtalya ekibi, 74-71'lik galibiyetle ayrılmıştı.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:36
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