Galatasaray'ın konuğu Grissin Bon
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. haftasında yarın İtalya ekibi Grissin Bon'u konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçtan İtalya ekibi, 74-71'lik galibiyetle ayrılmıştı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:36
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310 milyonluk kriz!
Toplam 5
Yorum
Mert sezon başından beri aykut kocamandan da önce söyledim bu futbolcularla bu hocayla bu yönetimle olmaz fatihte bu futbolculara bişey yapamaz
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Tudor'a 3 maç daha
Toplam 10
Yorum
alper özbek ten de yönetiminden de birşey olmaz artık öndeyiz bekleyin siz yarında geriye düştük nasıl yakalarız dersiniz yazıklar olsun
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Leipzig alarmı
Toplam 1
Yorum
BJKli Taraftarlarımız bu maça gitmesin. LÜTFEN!! UEFA men etmek için bahane arıyor. UEFA ya malzeme vermeyelim. Vodafone Park'ı full dolduruyoruz.
Galatasaray'ın konuğu Grissin Bon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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