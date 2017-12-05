Fernando isyan etti

Tudor'un arkasında duran yönetim futbolcuları da kaybetmeye başladı. Gomis ve Belhanda'nın yaktığı ateşe bir odun da Fernando attı. Brezilyalı yıldız şimdilik basının önüne çıkıp Hırvat tekhocayı eleştirmedi ama analiz toplantılarında fikirlerini söylemeye başladı. Fernando'nun derbiden önceki analiz toplantısında, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu söyleyip kendisine de "Defansı seninle 5'leyeceğiz" dediğinde sambacının, "Lider takımlar yenilgiyi kabul ederek zirveye oynamaz" dedi.